Belediyeden fırınlara sıkı denetim

Uşak Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekiplerince merkezde bulunan fırınlarda satışa sunulan unlu mamuller ve hazır içecek gıdalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında ekmek, ramazan pidesi, tatlı ve unlu mamuller ürünlerinde gramaj ve üretim yapılan alanlar denetlenirken fırınlarda hazır içecek grubu olarak satışa sunulan ürünlerde ise muhafaza şartları, Tavsiye Edilen Sayısı Tarihi (TETT) ve Son Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri yapıldı.

Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise; Halk sağlığına önem veriyoruz, denetimlerimize devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ekmeğe ulaşabilmesi için fırınlarda denetimler gerçekleştirdiler.

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Gramajdan hijyene kadar pek çok kriteri dikkate alan prosedürlerimiz, kurallara uymayan tesislere gerekli uyarılar yapıldı" ifadeleri kullanıldı.