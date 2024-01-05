Belediyeden göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası

Başkan Adams, yaptığı yazılı açıklamada, Teksas Valisi Greg Abbot'ın 2022 yılının Nisan ayında Joe Biden yönetiminin göç politikalarını protesto etmek amacıyla eyaletteki düzensiz göçmenleri New York ve başkent Washington gibi Demokratların yoğunlukta olduğu kentlere göndermeye başladığını hatırlattı.

New York şehrinin bu "insani krizi" yönetmek için elinden geleni yaptığını fakat Teksas'ın bu "siyasi oyunlarıyla" tek başına mücadele edemeyeceğini ifade eden Adams, "Teksas Valisi Abbott'ın, sosyal hizmetler sistemimize ek yük olan on binlerce göçmeni New York'a gönderme planında yer alan 17 şirkete dava açtık." ifadesini kullandı.

Dava çerçevesinde, şirketlerden toplamda 708 milyon dolar tazminat talep ediliyor.