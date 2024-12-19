Belediyeden içleri ısıtacak ikram

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmetine devam ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor.

AYBA ekipleri, Nazilli Perşembe Pazarı'nda sabahın erken saatlerinde kalkıp pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

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Pazar kurulan 4 ayrı noktada gerçekleştirilen 8 bin kişilik çorba ikramı esnaf ve vatandaşların içini ısıttı.

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Esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba ikramı ile alışveriş etkinliklerine daha zinde başladıklarını ifade ediyor.

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Her yıl soğuk kış mevsiminde sıcak çorba ve yazın kavurucu sıcaklarında ise buz gibi limonata ikramı ile yapılan bu hizmet nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.