Belediye'den nöbetçi eczacılara sahurluk ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında gece nöbetinde çalışan eczacıları unutmayarak onlara sahurluk kahvaltı tabakları dağıttı. Kahvaltı tabakları, Antikkapı A.Ş. tarafından özenle hazırlandı ve içerik olarak peynir, zeytin, domates, yumurta gibi sahura uygun besinler sunuldu.

Bu sahurluklar, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki nöbetçi eczanelere ulaştırıldı ve eczacılara sağlıklı sahur imkanı sağlandı.

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Dağıtım, ilk olarak İzmit ilçesinde başladı ve Kocaeli genelindeki 12 ilçedeki nöbetçi eczanelere ulaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı desteğini Ramazan ayı boyunca sürdürecek.