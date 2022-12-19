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Dolu savar diye kapış kapış satın alınıyor. Asıl ismi Keriz Soyar

Türkiye'de satışları artan 'dolu savar' ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuştu. Kadığlu, dolu savar cihazının akıl dışı olduğunu ve tamamen umut tacirliği olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:45
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Belediyeler dolu savar almak için sıraya girdi. Mikdat Kadıoğlu dolu savar gerçeğini açıkladı

Dolu savar diye kapış kapış satın alınıyor. Asıl ismi Keriz Soyar
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İlk olarak ülkemizde 2018 yılında Van'da, dolu yağışına karşı önlemi olarak üretilen 'dolu savar' günden güne yaygınlaşıyor.

Üreticiler, makinanın yaklaşık 10 kilometrelik mesafede yukarı püskürttüğü gazla birlikte, çıkan sesle de dolunun yere yağmur olarak düştüğünü ifade etti.

Anadolu'da birçok belediye de dolu savar için sipariş verdiğini, dolu savar almak için sıraya girdiğini açıkladı.

Ancak İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'dolu savar' adlı cihazın bilim ve akıl dışı bir mucize arayışı olduğunu belirtti, dolu önlemi olarak tarım sigortası yaptırılması, bahçelere de dolu ağı kurulmasını önerdi.

"DOLU SAVAR TAMAMEN UMUT TACİRLİĞİ"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Dolu savar işi Bulgaristan'da yapılıyor ama, meteorolojinin, bilimin en ileri olduğu ülke Amerika. Gelişmiş ülkelerde dolu savar diye bir şey yok. Dolu savar fotoğraflardan göreceğiniz gibi, uzun boru gibi bir şey. Yağışı havalarda kamyon lastiğinin patlaması gibi ses çıkarıyor. Bu ses güya 10 kilometre ötede, bulutun içindeki dolu tanelerini küçültüyor. Etilen gazı olduğu söyleniyor. Makine 10 kilometreden doluyu görüyor, etilen gazı ile de dolu yağmura çevriliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Buradan oraya etilen gazı gönderiyorsunuz, o gaz havada dağılmadan nasıl gidecek? Tamamen umut tacirliği. Ben bir atmosfer bilimcisi ve bu konuda Amerika'da doktora yapmış, Türkiye'de uzun yıllar bulut yağış fiziği dersi vermiş biri olarak, uzaktaki borudan çıkan 'çuf çuf' seslerinin ya da iddia edilen gazın böyle bir şey yapması mümkün değil. Doluyu nasıl engellediğinin hiçbir anlamı yok.

Diğer yandan; 'Efendim bu makina olmasaydı bu dolu daha büyük yağacaktı' deniyor. Yalanların sonu yok. Bulutun içerisindeki gök gürültüsü doluyu engelleyemiyor ama, 5-10 kilometredeki araba lastiği patlama sesi mi doluyu engelliyor? Bunu bazen araba fabrikaları da alıp koyuyor. Bunu imaj için kullanıyorlar Bakın bizde dolu önleme makinası var, bizim arabalarımızda dolu hasarı olmaz diyorlar. Ama onların da arabalarında hasarlar oluyor, burada bir algı oyunu var. Gerçekten bu teknoloji çalışsaydı, Amerika ve Avrupa'da hiçbir bahçeyi dolu vurmazdı, zarar görmezdi" diye konuştu.

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Hurdacı
19.12.2022 14:16
Hoca sen şimdi aya yapılacak duble yolada inanmazsın !  
 
Bu algıya bu sonuçlar çok değil.
19.12.2022 13:50
Anlaşıldı, her şey anlaşıldı, insanlar anlaşıldı.  
 
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