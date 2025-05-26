Belediyelerden çiftçilerle destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanan sebze fidesi desteği, Sivrihisar'da düzenlenen programla üreticilerle buluştu. Yerel üretimi teşvik eden bu anlamlı destek kapsamında, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de programa katılarak vatandaşlara fide dağıtımında bulundu. Başkan Dökmeci Tarımsal üretime güç katan bu değerli katkı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Sivrihisar'ımız da değerli çiftçilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından fide desteği yapıyoruz. Bundan sonraki zamanlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Sahadayız. Çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.