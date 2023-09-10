Belediyelerin bütçelerine AKP'li ayarı: CHP'li Belediyenin bütçe talebi kabul edilmedi

CHP’li, Esenyurt Belediyesinin artan enflasyon ve buna bağlı giderler sebebi ile Belediye Meclisinden talep ettiği ek bütçe, mecliste çoğunlukta olan AKP ve MHP üyeleri tarafından kısmi olarak kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Kreşlerde eğitim alan çocukların yemeği için istediğimiz ödeneğe dahi hayır diyorsunuz. Ülkedeki kötü ekonominin sorumlusu ben değilim. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum” dedi. Öte yandan AKP’li Beyoğlu Belediyesi ise 2023 yılının ilk 9 ayında ikinci kez ek bütçe yaptı. Beyoğlu Belediyesi'nin 37 taşınmazının satışını da kapsayan 350 milyon liralık ek bütçe belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Birgün’ün haberine göre, Esenyurt Belediye Meclisi’nin eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlığında gerçekleşti.

TALEP EDİLEN BÜTÇENİN ‘BIR KISMI’ KABUL EDİLDİ

Uzun süren ve gündem maddeleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste, Başkan Bozkurt, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için meclisten ek ödenek talebinde bulundu. 1 milyar 221 milyon 800 bin TL olarak talep edilen ek ödenek, komisyonda kısıtlama getirilerek 580 milyon 742 bin TL olarak kabul edildi. Mecliste, AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla personel giderleri ve ulaşım hizmetleri dışında 56 ayrı hizmete ödenek çıkmadı. Esenyurt, bu kararla İstanbul’da bütçe talebi kısıtlanarak kabul edilen tek belediye oldu.

‘ÜLKEYİ BATACAK HALE GETİRDİNİZ’

Ek ödenek oylamasından önce bir sunum gerçekleştiren ve bütçe talebinin gerekçelerini anlatan Bozkurt, yüksek enflasyon rakamlarına dikkat çekerek: “Bu ortamda istediğimiz yüzde 36 ek ödenek dahi kabul edilmedi. Ülkeyi batacak hale getirdiniz. Geçmiş dönemde yaptığınız hataları ben düzeltiyorum. Giderlerin artmasının nedeni bizden kaynaklanan bir şey değil, enflasyon. Ben devraldığımda Esenyurt Belediyesinin uçan kuşa borcu vardı. SSK ödemeleri bile yapılmamıştı, şimdi 1 TL borcumuz yok ama siz, çocuklara vereceğimiz yemekten, öğretmen maaşlarına ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyulan mahkeme harç, gider, kamulaştırma bedellerine kadar hayır diyorsunuz. Bunu vicdanınız nasıl kabul ediyor?” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise hazırladığı 350 milyon liralık ek bütçeyi önceki gün Beyoğlu Belediye Meclisi’ne sundu. Belediyenin elindeki 37 taşınmazın satışını da içeren ek bütçe, görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece Beyoğlu Belediyesi, 2023 yılının ilk 9 ayında ikinci kez ek bütçe yapmış oldu.

‘BEYOĞLU BELEDİYESİ NE VAR NE YOK SATIYOR’

CHP Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, “Ortada çok büyük başarısızlık, plansızlık ve yönetememezlik var. İşçi maaşlarını ödeyemeyecek noktaya gelen Beyoğlu Belediyesi, elinde ne var ne yok satıyor” dedi.

Yıldırım şunları söyledi: “Belediye yönetimi olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmeyip rutin belediye faaliyetlerini yerine getirebilmek adına binaları, arsalarını satmak zorunda kaldıysa konuşacak fazla bir şey olmadığını da belirtmekte fayda var. İş gücü maliyeti olarak kıyaslayacak olursak işçilerin emeğinin karşılığını en az aldığı ilçelerden biri Beyoğlu. Çevre ilçelere göre en az istihdam oranına sahip ilçe Beyoğlu. Ama aynı Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 85 milyon liralık bir ek bütçe ayırıyor ve bu bütçeyi karşılayabilmek için 150 milyon liralık taşınmaz satışı yaparak kendine kaynak yaratmaya çalışıyor. Yerel seçime 6 ay kala yangından mal kaçırır gibi 27 konut ve 10 arsa için alınmak istenilen bu satış yetkisinin yankıları kamuoyunda; 'AK Parti Beyoğlu’ndan giderken ya mali enkaz bırakmak istiyor ya da tekrar kazanmak için bütçe yaratmak adına ne var ne yok satıyor' olarak yansıyacaktır.”