Belediyenin bütçesi Diyanet’e aktı

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Belediyenin bütçesi Diyanet’e aktı

2024 yılı için toplamda 91, 8 milyar TL bütçe verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Pendik'te bulunan 4-6 Yaş Kuran kursları için ilçenin belediye bütçesinden 6,5 milyon TL’lik malzeme alındığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı için kullanılan kamu kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. AKP’li Ahmet Cin tarafından yönetilen Pendik Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan 4-6 Yaş Kuran Kursları için kesenin ağzını açtı. Pendik Belediyesi tarafından, Kuran kuşlarına milyonlarca liralık malzeme satın alındığı ortaya çıktı.

pendik-belediyesinden-kent-mobilyalari-icin-ihale-h1669028226-f9f320.jpegAKP’li Pendik Belediyesi tarafından 22 Mayıs günü, “2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı” ihalesi gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ihalede, 11 Haziran’da imzalar atıldı.

Ca-Ka Eğitim Araçları Oyuncak ve Turizm isimli şirketle imzalanan anlaşmanın bedelinin, 6 milyon 567 bin TL olduğu öğrenilirken, belediyenin 6,5 milyon TL’lik anlaşma kapsamında ilçedeki 4-6 yaş Kuran Kursları’na 17 kalem malzeme alacağı belirtildi.

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Pendik Belediyesi’nin bütçesinden Diyanet’e bağlı 4-6 Yaş Kuran Kursları için alınacak 17 kalem malzemeden bazıları şu şekilde sıralandı:

• U tip masa, dikdörtgen masa, plastik sandalye,

• Malzeme dolabı, vestiyer, minyatür plastik kale,

• Tırtıl oyuncak, oyun evi, spor minderi,

• Öğretmen koltuğu, öğretmen masası, yazı tahtası.

Diyanet, 2024 yılında 91,8 milyar TL’lik dev bir bütçe kullanacak. Diyanet’e 2025 ve 2026 yıllarında ise 113,9 milyar TL ve 131,1 milyar TL teklif edilecek.

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