Belediyenin kursuyla başladı, şimdi 15 ülkeye ihraç ediyor!

Çankaya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan Durukan, 2016 yılında Çankaya Belediyesi'nin açtığı soğuk seramik sanatı kursuna katıldı. Yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından soğuk seramik sanatıyla ilgilenen Durukan, seramikte kullanılan hamurları kalitesiz buldu ve KOSGEB desteğiyle kendi modelleme hamurunu geliştirdi.

Durukan, Türkiye'de hava ile kuruyan modelleme hamuru alanında kendi markasıyla ilk ve tek üretici oldu. Durukan, hobi amaçlı çiçek, dekor, aksesuar, takı, minyatür ve sanatsal aranjman üretiminde kullanılan kendi hamurlarını 15 ülkeye ihraç ediyor.

'MUTFAĞIMI LABORATUVARA ÇEVİRDİM'

Sincan ilçesindeki modelleme hamuru fabrikasında 16 kişiye istihdam sağlayan Durukan, "Annemin vefatından sonra belediyenin açmış olduğu seramik kursuna katıldım. Orada bu hamuru tanıdım ve çok sevdim. Fakat yeterli olmadığını gördüm.

"Bu hamurun daha kalitelisi vardır" diye düşündüm. Araştırmalarım sonucunda Türkiye'de bulunmadığını, yurt dışında ise çok pahalı olduğuna şahit oldum. Bu süreçte kızıma, "Ben bu hamuru neden Türkiye'ye kazandırmayayım? Bu yeteneği kendimde hissediyorum" dedim.

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Fakat kızım bana, "Ne gerek var anne" dedi ama ben kendime inanıyordum. Bu süreçte mutfağımı laboratuvara çevirerek çalışmalarıma başladım. Gece gündüz demeden çalışmalarımı sürdürdüm. Bu zaman diliminde eşimden de çok destek aldım" ifadelerini kullandı.

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'ÖNCELİĞİMİZ KADIN İSTİHDAMI'

Ürününü tüm dünyaya ihraç etmek istediğini vurgulayan Nurhan Durukan, "Herkesin emekli olduğu yaşta ben genç oldum ve pandemi zamanında maskemi takarak fabrika fabrika gezdim. Hamurlarımı hangi makinelerde pişirmen gerekiyor diye büyük çaba sarf ettim.

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Bu süreçte çevremizden çok güzel destek gördüm. Reçetemi geliştirip Ar-Ge çalışmalarımı tamamladıktan sonra KOSGEB'e başvurdum ve çok güzel bir geri dönüş aldım. KOSGEB'in o dönemki müdürü beni girişimciliğim konusunda çok cesaretlendirdi. Bunun yanı sıra KOSGEB benim diğer projelerimde de yanımda oldu.

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Singapur'dan İspanya'ya kadar 15 farklı ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Ben sosyal projelere çok önem veriyorum. En yakın zamanda ailelerin katılım sağlayacağı atölyeler kuracağız. Bizim ürünlerimiz burada kullanılacak. Fabrikamızda ise öncelikle kadınlarımıza istihdam sağlamaya çalışıyorum. Bire bir üretimde hep beraber diz dize ve kol kola çalışarak işimizi büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın girişimcilere seslenen Durukan, "Asla durmak yok. Umutlarını yitirmeyecekler, durmayacaklar hatta küllerinden doğacaklar. Kadın isterse her şeyi başarır. Ben buna inanıyorum. Hep hayallerimin peşinden koştum ve bunu 60 yaşında yaptım. Tabii ki Türkiye'de çok daha genç ve daha dinamik kadınlarımız, gençlerimiz var. Onların çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Benim tek hayalim onlara örnek olabilmek ve dünyada sadece kadınları temsil edebilmek" dedi.