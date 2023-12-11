Belediyeye hırsız girdi

Nevşehir Niğde yolu üzerinde bulunan Göre Belediye Hizmet Binası dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

Hırsızlar 2’nci kata, doğal gaz borusundan tırmanarak çay ocağının camını kırarak girdikleri belirlendi.

Belediyenin muhasebe servisinde bulunan kasayı balkondan aşağıya atarak çalan hırsızlar, belediye başkanının makam odasında bulunan ve belediyenin güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını da alarak olay yerinden kaçtı.

Çalınan belediye kasasının içinde yaklaşık 17 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili tahkikat sürüyor.