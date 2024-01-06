Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek. Bakanlık musluğu açtı

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Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek. Bakanlık musluğu açtı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verecek. Yardım musluğunu açan bakanlık söz konusu parayı kronik hastalığı olanlara verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalara yönelik özel bir maddi destek programı başlattı. Bu program, tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip bireyleri sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtarmayı hedefliyor. Gelir şartı aranmaksızın sunulan bu yardım, hastaların hayat kalitesini artırmak ve maddi zorluklarına çözüm sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Program, kronik hastalıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşan bireylerin başvurularını değerlendirerek aylık 5.100 TL nakit yardımı sağlıyor. Bu yardım, hastalara düzenli bir gelir kaynağı sunarak yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

BAŞVURULAR BAKANLIĞA YAPILIYOR

Özellikle Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarla birlikte artırılan bu yardım, 2024 yılında memur maaşlarındaki beklenen yüzde 50'lik artışla paralel olarak yükseltilmeyi planlıyor.

Başvuru süreci, Aile Bakanlığı'na yapılan başvurularla başlıyor. Başvuru aşamasında hastanın sağlık durumu detaylı bir şekilde inceleniyor ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar veriliyor.

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