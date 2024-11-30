Belgrad Ormanı imara açılıyor. El atmadıkları orası kalmıştı

İstanbul'un önemli doğal alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, imara açılmak üzere planlanan projelerle gündemde. Bu geniş ormanlık alan, halkın dinlenme ve doğayla iç içe olma ihtiyacını karşılayan en önemli bölgelerden biriydi. Ancak, şimdi ağaçların kesilerek yolların yapılması ve otel gibi konaklama tesislerinin inşa edilmesi amaçlanıyor.

MİLLİ PARK İLAN EDİLECEK

1956’da halka açılarak mesire alanı olarak kullanılmaya başlanan Belgrad Ormanı, yıllar içinde büyük bir değişime uğrayacak.

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya, ormanın 5 bin 237 hektarlık alanının ‘muhafaza ormanı’ olarak korunmakta olduğunu belirtirken, şimdi bunun 1.150 hektarlık kısmının ‘milli park’ ilan edilmesinin planlandığını söyledi. Bu değişiklikle birlikte, artık bu alanlarda çeşitli yapılar inşa edilebilecek.

YAPILAŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Belgrad Ormanı’nın bir kısmını milli park ilan etme talebi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Milli park statüsü, bu bölgede otel, kamp alanları gibi konaklama tesislerinin inşa edilmesine izin veren bir düzenlemeyi içeriyor. Kaya, daha önce tamamen korunmuş olan ormanın artık yapılaşmaya açılacağını ve çeşitli tesislerin yapılabileceğini vurguladı.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK

Belgrad Ormanı, tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir korumaya alınmıştı. 2011 yılında AKP iktidarı, ormanın 214 hektarlık bir alanını ‘tabiat parkı’ olarak belirleyerek ilk adımını atmıştı.

Bugün ise ormanın bin 150 hektarının milli park statüsüne düşürülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, ormanda yapılaşmanın önünü açacak ve ağaçların kesilmesi, yolların yapılması, konaklama tesislerinin inşa edilmesi gibi faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Önceden, ormanda yapılan her türlü müdahale yasaklanmışken, yeni düzenlemeyle birlikte bu yasaklar kaldırılacak. Bu durum, bölgedeki doğal dengeyi tehdit edebilecek bir süreç olarak endişe yaratıyor.

ADINI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOYDU

Belgrad Ormanı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Çatalca Yarımadası’nın doğusunda yer alan önemli bir doğal alan. Orman, adını Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferi’nden sonra Sırbistan’dan getirilen Belgradlıların yerleştirildiği köyden alıyor. 1900’lerin başında 13 bin hektar olan bu orman, günümüzde sadece 5 bin 237 hektara kadar daralmış durumda.

Daha önce Belgrad Ormanı’nda ağaç kesenlere ‘kürek cezası’ gibi ağır cezalar verilmekteydi. Ancak şimdi, ormanın büyük kısmı yapılaşmaya açılıyor. Bu durum, bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi riski taşıyor.