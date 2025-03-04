Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Son dakika… Son dakika…. İstanbul'da pazar günü Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan mimar Ece Gürel’in kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖLETTE ARAMA YAPILIYOR

Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

TELEFONU, ÇANTASI VE MONTU BULUNDU

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'ea ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

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