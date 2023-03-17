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İddia doğru çıktı. Belhanda G.Saray maçında yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirsporlu Belhanda'nın cezasını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:02
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Belhanda'nın cezası belli oldu

İddia doğru çıktı. Belhanda G.Saray maçında yok
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Adana Demirspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilirken, rakibine tokat atan Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart gündem olmuştu.

Direkt kırmızı kart gören Belhanda'nın büyük bir olasılıkla 2 maç ceza alacağı, bu durumda da takımının Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmış ve her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen Belhanda'nın eski takımına karşı oynamamak için kırmızı kartlık hareketi yaptığı ileri sürülmüştü.

İddia doğru çıktı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Belhanda'ya 2 maç ceza verdi. Belhanda yarınki Antalyaspor ve haftaya yapılacak Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. 

Kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Adnan Januzaj'a da 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, 12.03.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 'nın, 12.03.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu ADNAN JANUZAJ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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