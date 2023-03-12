Belhanda bilerek mi kırmızı kart gördü. Flaş Galatasaray iddiası

Adana Demirspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilirken, Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart gündem oldu.

22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü.

Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, Belhanda'ya rakibine tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Direkt kırmızı kart gören Belhanda, büyük bir olasılıkla 2 maç ceza alacak. Bu durumda da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı ve her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen Belhanda'nın eski takımına karşı oynamamak için kırmızı kartlık hareketi yaptığı ileri sürüldü.