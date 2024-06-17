Beli bükülmek deyimi ne anlama geliyor?

Beli bükülmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle yaşlılık veya fiziksel zayıflık nedeniyle kişinin güçsüz kalması ve günlük işlerini yapmakta zorlanması durumunu belirtir. Ağır bir üzüntü veya derin bir keder sonucu ruhsal olarak çöküntüye düşmek anlamında da kullanılır.

İnsanın fiziksel veya ruhsal olarak bir işi yaparken zorlanması, mücadele etmesi ve bu işi güçlükle başarması anlamında da bu deyim kullanılır.

Bu deyim, yaşamın zorlukları karşısında direnç gösterme çabası içinde olmayı, zaman zaman güçlüklerle başa çıkmayı ifade eder. İnsanın hayatın getirdiği her türlü meydan okumayı karşılamaya çalışırken hissedebileceği fiziksel veya duygusal zorlanmaları betimler.

BELİ BÜKÜLMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kavanoz kavanoz salça, kova kova reçel yapacağım diye saatlerce uğraştı beli büküldü, kimse de çıkıp bir 'Allah razı olsun' demedi."