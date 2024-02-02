Beline bağladığı iple çatıda biriken karı temizledi. Tehlikeye aldırış etmedi

Kaynak: İHA
Beline bağladığı iple çatıda biriken karı temizledi. Tehlikeye aldırış etmedi
Bitlis Tatvan’da yoğun kar yağışı sonucu çatılarda biriken kar kütlelerini bellerine bağladıkları iple temizleyen ev sahipleri, faciaya adeta davetiye çıkardı.

Tatvan’ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, birçok yolda ulaşımın durmasına neden oldu. Kapalı yollar açılmaya çalışılırken, şehir merkezindeki kar yığınları da kamyonlar aracılığıyla taşınıyor. Hava sıcaklığının da düşüşe geçtiği Tatvan’da çatılarda biriken kar kütleleri ise büyük tehlike oluşturdu.

aw133031-01.jpg

Vatandaşlar tehlikenin önüne geçmek adına bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizlemeye başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen vatandaş adeta yürekleri ağızlara getirdi.

aw133031-02.jpg

İpin bir ucunu çatının bir noktasına diğer kısmını bellerine bağlayarak güvenliklerini kendilerince alan vatandaşlar, tehlikeye karşın küreklerle çatılardaki karı temizlemeye çalışıyor.

aw133031-03.jpg

Son Haberler
Kilise saldırısında Atatürk Havalimanı detayı Gündem
Kilise saldırısında Atatürk Havalimanı detayı
Son dakika... Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı Gündem
Son dakika... Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
Galatasaray resmen duyurdu. 2027'ye kadar imzayı attı Spor
Galatasaray resmen duyurdu. 2027'ye kadar imzayı attı
Ankara’da ‘sahte altın’ dolandırıcılığı: 3 tutuklama Gündem
Ankara’da ‘sahte altın’ dolandırıcılığı: 3 tutuklama
El bombasıyla balık tutmak istediler botu havaya uçurdular Gündem
El bombasıyla balık tutmak istediler botu havaya uçurdular
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor Dünya
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor