Beline bağladığı iple çatıda biriken karı temizledi. Tehlikeye aldırış etmedi

Tatvan’ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, birçok yolda ulaşımın durmasına neden oldu. Kapalı yollar açılmaya çalışılırken, şehir merkezindeki kar yığınları da kamyonlar aracılığıyla taşınıyor. Hava sıcaklığının da düşüşe geçtiği Tatvan’da çatılarda biriken kar kütleleri ise büyük tehlike oluşturdu.

Vatandaşlar tehlikenin önüne geçmek adına bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizlemeye başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen vatandaş adeta yürekleri ağızlara getirdi.

İpin bir ucunu çatının bir noktasına diğer kısmını bellerine bağlayarak güvenliklerini kendilerince alan vatandaşlar, tehlikeye karşın küreklerle çatılardaki karı temizlemeye çalışıyor.