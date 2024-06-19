Belini doğrultmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Belini doğrultmak deyimi ne anlama geliyor?

Belini doğrultmak deyimi ne anlama gelir? Belini doğrultmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Belini doğrultmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kötüye giden durumunu düzeltmek, güçlenmek ve kaybedilen itibarı ile ekonomik gücü yeniden kazanmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu deyim aynı zamanda bir iş veya durumda düze çıkmak, sorumluluklarından kurtulmak ve yeniden güçlenmek anlamında da kullanılmaktadır.

Birinin iflasın eşiğinden döndükten sonra işleri toparlaması ve güçlenmesi "belini doğrultması" olarak nitelendirilebilir.

BELİNİ DOĞRULTMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tüm sorunlara rağmen bak nasıl da belimizi doğrulttuk, ne sınavlardan geçtik ama hiç yılmadık"

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