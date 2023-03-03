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Galatasaray'dan flaş Belotti hamlesi. Zaniolo formülü kullanılacak

Gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, Belotti'yi istiyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:36
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Belotti Galatasaray'a doğru

Galatasaray'dan flaş Belotti hamlesi. Zaniolo formülü kullanılacak
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Yaz transfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Nicolo Zaniolo transferinde Roma'yla yakın ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Andrea Belotti'yi istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HEDEF BELOTTİ
Galatasaray, Belotti için tüm şartlarını zorlayacak. Devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayıran Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro İcardi, sezon sonunda kulübü PSG'ye geri dönecek. 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in ise kontratı sezon sonu sona erecek.
Gelecek sezon Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, ön eleme turları için hazır bir forvet istiyor.

GOLLE TANIŞAMADI
Bu nedenle Belotti'ye yönelirken 29 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında Roma'ya transfer olmuştu.
Belotti, bu sezon henüz Serie A'da golle tanışamadı.
Tecrübeli futbolcu, Tammy Abraham'ın gölgesinde kaldı.

BELOTTİ'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Belotti, bedelsiz olarak geldiği Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Belotti'yi bu sezon parlattığı oyuncu örnekleriyle ikna etmeye çalışacak.
Icardi ve Lucas Torreira bu isimlerin başında geliyor.
Cimbom, Zaniolo'yu da aynı şekilde ikna etmişti.

FİORENTİNA DA PEŞİNE DÜŞTÜ
Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen İtalyan santraforu, Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina da istiyor.
 

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