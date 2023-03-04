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Mehmet Şef'ten yürekleri yakan paylaşım: Ben böyle bir şey görmedim...

Ülkemizi yasa boğan korkunç deprem felaketinin hemen sonrasında bölgeye giden ve günlerdir depremzedeler için yemek yapıp dağıtan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın deprem bölgesinden yayınladığı bir video herkesi duygulandırdı

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:05
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''Ben böyle bir şey görmedim...'' Mehmet Şef'ten yürekleri yakan paylaşım

Mehmet Şef'ten yürekleri yakan paylaşım: Ben böyle bir şey görmedim...
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tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından ilk günden bu yana bölgede yemek yapıp dağıtıyor. Tüm imkanlarını seferber eden Mehmet Şef, deprem bölgesinden bir paylaşım yaptı, izleyenlerin boğazı düğümlendi.

Yalçınkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşıma: "Hatay …. Böyle bir şey görmedim. Gerçekten depremin etkisi çok büyük. Enkazlar yolu kapatmış açıp sonra arama kurtarma yapmışlar. Sanki bomba atılmış gibi UNUTMAYALIM herkes elinden geleni yapmaya devam etsin büyük bir yıkım var" notunu düştü.

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