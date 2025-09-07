Ben yeni CHP’liyim diyerek Gürsel Tekin’e böyle seslendi: Bu operasyonlara fırsat verme

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından bu akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi il binasının çevresini abluka altına aldı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül tarihine kadar gösteri yasağı ilan etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Yerine Gürsel Tekin’in başkanlığında geçici bir kurul atandı. CHP Gençlik Kolları, bu gelişmeler üzerine saat 23.00’te il binası önünde nöbet çağrısı yaptı.

Polis ekipleri, CHP’lilerin binaya giriş ve çıkışlarını engellerken, il binasına giden yollar da kapatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise sürece sert tepki göstererek Gürsel Tekin’e seslendi. Enginyurt, “CHP’lilerin binasına girmesi yasaklanmışken, devrimci ve demokrat Gürsel Tekin buna nasıl sessiz kalır?” diyerek Tekin’i bu duruma karşı tavır almaya çağırdı. Enginyurt, yaşananları “CHP’yi bölme ve iç çatışma çıkarma operasyonu” olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

Gürsel Tekin'e sesleniyorum. Beni dinliyor. Ben eminim dinlediğine. Gürsel Tekin, sen il başkanı olsaydın, polis Cumhuriyet Halk Partisi il binasını böyle işgal etseydi, yurttaşların CHP'ye girmesine engel olsaydı ne yapardın? Yılların CHP'lisi Gürsel Tekin ne yapardın? Devrimci Gürsel Tekin ne yapardın? Solcu Gürsel Tekin ne yapardın? Demokrat Gürsel Tekin ne yapardın? Şu senin vicdanına yakışıyor mu Gürsel Tekin? CHP'lilerin binasına, evine girmesini yasak koymuş saray. Sana yakışıyor mu Gürsel Tekin? Bu gece uyuyabilecek misin?

BU GÖRÜNTÜYÜ SARAY KURDU

Bu operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga çıkarmak, Cumhuriyet Halk Partilileri birbirine düşürmek. Allah korusun kötü yerlere götürmekle ilgili bir operasyon. Ben yeni CHP'liyim, Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olsun diye 15 günde 12 vilayet bir de yurt dışına gittim. Her gün bir yerdeyim ama Gürsel Tekin, CHP başarılı olsun diye bütün Anadolu'yu karış karış gezdi. Her zaman CHP'li olduğunu söyleyen, orada yetiştiğini, çaycılıktan geldiğini söyleyen bir insan olarak Gürsel Tekin’e bu görüntüye fırsat verme diyorum. Bu görüntüyü saray kurdu, bu görüntüyü sarayın yargısı kurdu. Sarayın İçişleri Bakanı yaptı. Bunlar birbiriyle kavga ediyor, bütün Türkiye'ye bunlar birbirine düştü demek için yaptı. Şu an iktidar medyası hepsi horon oynuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor, parçalanıyor diye ellerini ovuşturuyorlar. Gürsel Tekin sosyal demokrat, devrimci, solcu, CHP'li Gürsel Tekin, bu işe son ver bunlara fırsat verme.

