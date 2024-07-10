Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimi ne anlama geliyor?

Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimi ne anlama gelir? Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin nerede, nasıl, ne durumda, kiminle, niye olduğunu önemsenmeksizin; cümleyi kuran kişiye yaklaşmaması istendiğinde söylenen bir deyimdir.

Bir kişiye katlanamayacak, tahammül edemeyecek, durumda olunduğunda; bir kişiden artık nefret edildiğinde kullanılan ve artık kendisiyle görüşülmek istenmediğinde kullanılan bir deyimdir.

BENDEN UZAK OLSUN DA MISIR'A SULTAN OLSUN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar kendini beğenmiş ve küçük dağları ben yarattım düşüncesiyle yaşayan biriydi ki ne yalan söyleyeyim işten çıktığında çok mutlu oldum, aman aman bundan sonra benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun"

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