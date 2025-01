Benfica başkanı Rui Costa, yeni hedeflerini açıkladı

Benfica Başkanı Rui Costa, FIFA tarafından düzenlenen Trophy Tour sırasında yaptığı açıklamalarda, kulübün tarihi bir başarıya imza atarak ilk Kulüpler Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandığını belirtti. Turnuva, 14 Haziran ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’de gerçekleşecek. Rui Costa, bu katılımın sadece Benfica için değil, Portekiz futbolu adına da büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“Benfica olarak bu turnuvaya sadece katılmak için değil, zirveye ulaşmak için gidiyoruz. Kulübümüzün geleneklerine uygun bir şekilde, en iyisini hedefliyoruz,” diyen Costa, takımlarının her maçta en iyi performansı sergilemek için sahaya çıkacağını belirtti.

ZORLU GRUP VE KRİTİK İLK MAÇ

Benfica, C Grubu’nda Bayern Münih, Auckland City ve Boca Juniors ile mücadele edecek. İlk maçını 16 Haziran 2025’te Miami’de Boca Juniors’a karşı oynayacak. Rui Costa, bu maçın önemine değinerek, “İlk karşılaşma her iki takım için de tarihi bir an olacak. Hem Avrupa’nın hem Güney Amerika’nın iki köklü kulübü, büyük bir rekabet sergileyecek,” dedi.

Boca Juniors’un tecrübeli yıldızı Edinson Cavani’nin, kariyerini bu kulüpte tamamlamak istediğini açıklaması da maçın heyecanını artırıyor. Costa, bu maçın sadece turnuvanın değil, grup liderliği mücadelesinin de anahtarı olacağını vurguladı.

ABD’DEKİ PORTEKİZ TOPLULUĞU

Turnuvanın ABD’de düzenlenmesi, Benfica için özel bir anlam taşıyor. Rui Costa, “ABD’de çok büyük bir Portekizli topluluk var. Bu turnuva, onların Benfica’yı resmi bir müsabakada desteklemesi için harika bir fırsat,” ifadelerini kullandı. ABD’deki taraftar desteğinin, takımın performansına büyük katkı sağlayacağını ekledi.

Benfica taraftarları, maç biletlerini Pazartesi gününden itibaren özel kodlarla temin edebilecek. ABD’de düzenlenen ilk Dünya Kupası, Benfica ve Boca Juniors gibi futbol devlerinin rekabetiyle unutulmaz bir turnuva olacak.