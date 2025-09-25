Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi

Fenerbahçe'de, 21 Eylül Pazar günü yapılan başkanlık seçimini 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran kazandı. Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı ve 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk maçı 7 Ağustos 2018'de Benfica ile oynandı. Portekiz'deki karşılaşmayı 1-0 Benfica kazandı. Rövanş 14 Ağustos 2018’de İstanbul’da oynandı ve 1-1 bitince Fenerbahçe elendi.

2018'de Benfica'ya elendikten sonra Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava, Anderlecht ile aynı grupta yer aldı.

Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıktı. 20 Eylül 2018'de Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 4-1 Hırvat takımının üstünlüğüyle bitti.

Fenerbahçe o sezon grubu ilk iki sırada bitirerek son 32 turuna kalmayı başardı.

7 YIL SONRA YİNE AYNI RAKİPLER

Ali Koç, Benfica eşleşmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başkan olarak takımın son maçlarına çıktı. İstanbul'da iki takım 0-0 berabere kalırken, deplasmanda yine 1-0 kaybeden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Aynı 2018'de olduğu gibi bu sefer lig usulü yapılan maçlarda Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını yine Zagreb'e karşı yaptı. Yine sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Dinamo Zagreb mücadelesi, yeni başkan Sadettin Saran dönemindeki ilk maç oldu.