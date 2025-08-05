Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! Bruno Lage ayrılık sinyali verdi

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! Bruno Lage ayrılık sinyali verdi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Large, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çıkan haberelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica'dan resmi açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage Nice ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuşarak milli yıldızın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını belirtti ve transfer ihtimaline açık kapı bıraktı.

'TRANSFER DÖNEMİ BİTİNCE KONUŞACAĞIM'

Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye’den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak.

Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum.

Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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