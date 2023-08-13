'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesine satırla saldırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen B.E.G. (26), 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesi S.G.'ye (52) satırla saldırdı. Ensesinden aldığı 3 satır darbesiyle ağır yaralanan anne S.G. hastaneye kaldırılırken, oğlu B.E.G. gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesine satırla saldırdı

Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla saldırdı. Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi.

uyusturucu-kullandiktan-sonra-beni-uzaylilara-oldurtecekdiyerek-annesini-satirla-yaraladi-3621-dhaphoto3.jpg

ENSESİNE ÜÇ SATIR DARBESİ

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan S.G.'nin boynundan 3 satır darbesiyle yaralandığı belirlendi.

uyusturucu-kullandiktan-sonra-beni-uzaylilara-oldurtecekdiyerek-annesini-satirla-yaraladi-3621-dhaphoto5.jpg

Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan B.E.G. gözaltına alındı. Olayla silgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Haberler
Acımasız anne çocuğunu öldüresiye dövdü
Berna Laçin annesinin sağlık sorununu açıkladı
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
20 metrelik dere yatağına düşen kişi kurtarıldı Yaşam
20 metrelik dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Halil Konakçı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından korunuyor iddiası Güncel
Halil Konakçı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından korunuyor iddiası
40 gün sürecek bakım çalışması başladı Yaşam
40 gün sürecek bakım çalışması başladı
Alevler geceyi aydınlattı Yaşam
Alevler geceyi aydınlattı
İsrail'de binlerce kişi 32. haftada yine sokakta Dünya
İsrail'de binlerce kişi 32. haftada yine sokakta
Tabancasını temizlerken kendisini ayağından vurdu Yaşam
Tabancasını temizlerken kendisini ayağından vurdu