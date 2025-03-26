‘Benimle çıkar mısın?’ oyunu sahnede

Kaynak: İHA
‘Benimle çıkar mısın?’ oyunu sahnede

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında "Benimle Çıkar Mısın?" adlı tiyatro oyununu hazırladı.

İstanbul Mizah Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Aziz Er'in yazdığı Bülent Gülbahar'ın ise yönettiği "Benimle Çıkar Mısın?" adlı tiyatro oyunu Kartal seyircisinden tam not aldı.

aw420616-03.jpg

Afşin Akay ve Kuday Şahan'ın rol aldığı tek perdelik oyun, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, oyuncuların performansları göz doldurdu.

aw420616-04.jpg​​​​​​​

Pandemi döneminde evden çalışan genç bir reklam yazarı ile arıza için eve gelen bir tesisatçının arasında yaşanan tanışma ve sonrasında gelişen komik çatışmaları konu edinen oyun, seyirciyi ilk dakikadan itibaren etkisi altına aldı ve oyun salondan büyük alkış aldı.

aw420616-05.jpg​​​​​​​

Oyunun sonunda ise Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Gizem Atmaca sahneye çıkarak oyunculara ve oyunun yönetmenine teşekkür ederek günün anısına Kartal heykelciği takdim etti.

Son Haberler
ABD'de mortgage başvurularında düşüş
ABD'de mortgage başvurularında düşüş
Yeni Mersin İdman Yurdu, Giresunspor'u farklı geçti
Yeni Mersin İdman Yurdu, Giresunspor'u farklı geçti
Trabzonspor’da kadro belirsizliği: Fatih Tekke çözüm arıyor
Trabzonspor’da kadro belirsizliği: Fatih Tekke çözüm arıyor
İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu
İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu
İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu
İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu