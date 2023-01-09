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  • 'Neden Işıldadığını' soran hayranlarına yatak odası sırrını açıkladı. Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı

'Neden Işıldadığını' soran hayranlarına yatak odası sırrını açıkladı. Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı

Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede sosyal medya hesabından “parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir” başlığı altında bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:29
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Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı. 'Neden Işıldadığını' soran hayranlarına yatak odası sırrını açıkladı

'Neden Işıldadığını' soran hayranlarına yatak odası sırrını açıkladı. Bennu Gerede'nin olay yaratan paylaşımı
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Ünlü oyuncu Bennu Gerede Instagram hesabından neden ışıldadığını açıkladı. Gerede, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Veya parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir?

Şimdiye kadar 1000 kez söyledim ve tekrarlayacağım: SEX yapmak, sağlıklı bir zihin, beden ve ruhu korumada son derece önemlidir. Çoğu insan ne yazık ki "seks yapmayı" utanç verici ve tabu olarak görüyor.

Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın.

"Nevrotik hastalarda yanlış olan tek bir şey vardır: tam ve tekrarlanan cinsel tatmin eksikliği" - Wilhelm Reich”

 

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