Bensu Soral kendisini eleştirenlere sessiz kalmadı

Son olarak Akın Akınözü ile Tuzak dizisinde başrolü paylaşan Bensu Soral, sosyal medya hesabından bot ve şorttan oluşan ev kombinini paylaştı. Bu sıcakta bot giymesi ve evde ayakkabı tercih etmesinden dolayı eleştirilince sessiz kalamadı.

"YAZ GÜNÜ KAR BOTUYLA TAKILMAN İLGİNÇ"

4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ev halini yayınlayan oyuncu, siyah şortunun altına bot tercih etti. Sıcak havaya aldırış etmeden evde bot giyen Bensu Soral'ın paylaşımına "Yaz ayında evde botla mı dolaşıyorsun?", "Yaz günü kar botuyla takılman ilginç" ve "Ayaklarım yandı" yorumları yapıldı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Gelen yorumların ardından bir paylaşım daha yaparak cevap veren güzel oyuncu, "'Abla bu sıcakta bot mu giyiyorsun?', 'Evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun?'... "İnsanların ne söyleyeceğinden ya da ne düşüneceğinden duyduğunuz korkunun sizi yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin veremezsiniz, yoksa hiçbir şey yapmazdık" ifadelerini kullandı.