Vicdan, Boynu Bükükler, Cam Tavanlar, Tuzak, Tatlı Küçük Yalancılar ve İçerde gibi yapımlarla yeteneğini kanıtlayan genç oyuncu Bensu Soral’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

2018 yılında Hakan Baş ile yaşadığı aşkı, sosyetenin ünlü isimlerinin katıldığı görkemli bir düğünle taçlandıran Bensu Soral, evliliğiyle ilgili iddialarla sık sık magazin gündemine konu oluyordu. Uzun süredir yeni bir projede yer almayan oyuncunun, iddialara herhangi bir açıklama getirmemesi de hayranları tarafından endişeyle karşılandı.

Kariyerine aktif sosyal medya paylaşımlarıyla devam eden ve gündelik yaşamından kareleri de zaman zaman sosyal medya üzerinden yayımlayan Soral’ın yeni paylaşımı, ikili arasında buzların tamamen eridiğinin kanıtı olarak nitelendirildi.

Bensu Soral’ın eşinin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutlaması, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabından peş peşe romantik pozlarını paylaşan Soral, paylaşımına da “Mutlu yıllar sevgilim” notunu düştü.

34 yaşındaki oyuncunun evliliğine yönelik çeşitli iddialar zaman zaman gündeme taşınsa da ünlü oyuncu bunlara cevap vermekten kaçınıyor. Ancak bu paylaşım, bazı takipçilerince her şeyin yolunda gittiğine dair bir sinyal olarak nitelendirildi.

Ünlü oyuncunun eşinden ise paylaşıma yönelik herhangi bir cevap gelmedi.