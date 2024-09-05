Benzin fiyatı düştü. İşte pompaya yansıyacağı tarih

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin fiyatlarında 00.01 saatinden sonra 1 lira 83 kuruşluk bir indirimin gerçekleşmesi beklenirken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İSTANBUL'DAKİ GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 lira, motorinin litresi ise 43,23 lira olarak belirlenmiş durumda. LPG/Otogazın fiyatları ise İstanbul'un Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında ise 24,59 lira seviyelerinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu veriler doğrultusunda belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.