Benzin istasyonlarında yeni dönem! 13 bin bayide başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Benzin istasyonlarında yeni dönem! 13 bin bayide başladı
Benzin istasyonlarında EPDK’nın tek fiyat kararı uygulanmaya başlanırken, tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdığı görüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi.

İstasyonlarda "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

Bu karar doğrultusunda benzin istasyonları dijital fiyat tabelalarını değiştirmeye başlarken, fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi.

13 BİN BAYİDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

13 bin bayide bu karar uygulanmaya başlarken, istasyonlarda benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı.

Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyorken, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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