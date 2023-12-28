Benzin ve mazotun sayaçlarını topaç gibi çevirecek zam belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Benzin ve mazotun sayaçlarını topaç gibi çevirecek zam belli oldu
Asgari ücret öpücüklerine tam gaz devam. Asgari ücreti duyan zamlar Bağdat'tan yola çıktı. 3 Ocak günü benzin ve mazotun ne kadar zamlanacağı ortaya çıktı.

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki çalkantı ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

En son 22 Aralık tarihinde motorine 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı. Benzine ise 20 Aralık tarihinde 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti.

Sektör kaynakları araç sahiplerini üzecek bir haber daha verdi. Yeni yıl ve yeni asgari ücretle birlikte akaryakıta bir zam daha geleceği ortaya çıktı.

Sektör kaynakları 3 Ocak 2024 tarihinde (Çarşamba günü) mazot ve benzine en az 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacağı duyuruldu.

Motorine sırayla;

21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş,
28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş,
1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruş,
11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruş zamlar yapılmıştı.
18 Ağustos tarihinde 1 lira 52 kuruş indirim yapılmıştı.
Sonra tekrar 22 Ağustos tarihinde 1 lira,
13 Eylül'de 2 lira,
22 Aralık'ta 1 lira 61 kuruş daha zam yapılmıştı.

Benzine ise sırayla;

25 Temmuz'da 2 lira,
16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruş zam yapılmıştı.
31 Ağustos tarihinde 97 kuruş,
1 Eylül tarihinde 99 kuruş indirim yapılmıştı.
Sonra tekrar 14 Eylül tarihinde 1 lira 60 kuruş zam yapılmıştı.
Yeniden indirim kararı alınıp 27 Eylül tarihinde 1 lira 90 kuruş indirim yapılmış,
20 Aralık tarihinde ise 1 lira 48 kuruş bir zam gelmişti.

LPG'ye ise sırayla;

5 Eylül tarihinde 1 lira 30 kuruş,
3 Ekim tarihinde 69 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyat, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA

Benzin: 34.45 TL

Motorin: 37.09 TL

LPG: 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA

Benzin: 34.50 TL

Motorin: 37.15 TL

LPG: 18.18 TL

ANKARA

Benzin: 35.17 TL

Motorin: 37.77 TL

LPG: 18.22 TL

İZMİR

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.01 TL

LPG: 18.27 TL

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