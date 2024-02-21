Benzin ve motorine indirim. Kepçeyle aldılar kaşıkla veriyorlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını talep etmişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim geleceği tahmin ediliyordu.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları

İstanbul’da 44,30 liradan

Ankara’da 45,06 TL’den

İzmir’de ise 45,29 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatı ise

İstanbul’da 41,21 TL’den

Ankara’da 42,15 TL’den

İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı tespit ediliyor.