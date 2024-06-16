Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Tarih belli oldu

Kaynak: Sözcü
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Tarih belli oldu

Temmuz ayının başlarında, benzin ve motorin ürünlerine otomatik olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı uygulanabilir. Enflasyonu tetikleme endişesiyle asgari ücret artışına sıcak bakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Şimşek'in yönetimi, akaryakıt ürünlerine geçtiğimiz yıl itibarıyla 6 aylık periyotlarla ÖTV artışı getirme kararı almıştı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; Temmuz ayının başlarında, akaryakıt fiyatlarına yönelik ciddi bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz yılın 16 Temmuz'unda alınan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, akaryakıt üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarları beşer Türk Lirası yükseltilmiş ve altı aylık periyotlarla Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışa paralel olarak artırılması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, asgari ücret ve genel ücret seviyelerine "enflasyonu tetikler" endişesiyle ek zam yapılmamasını savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi, dolaylı vergiler ve harçlarda artış yapma eğilimini sürdürüyor.

YAKLAŞIK 2,5 TL'LİK ZAM YOLDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da 2024 yılı Haziran ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini duyuracak. Ocak-Mayıs döneminde yüzde 17,87 olarak kaydedilen ÜFE artışının, Haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk yarısındaki toplam artış oranını yüzde 21,82'ye çıkarabileceği öngörülüyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, akaryakıt üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde ise 1,93 TL yükselecek.

gdfr.jpg

Geçtiğimiz yıl yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilen Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte, vergi yükü benzinde toplam 2,47 TL, motorinde ise 2,32 TL artış gösterecek. Halihazırda, bir litre benzinde 9,45 TL, motorinde ise 8,86 TL olan maktu ÖTV tutarlarının bu gelişmeler ışığında nasıl etkileneceği merak konusu.

FİYATLAR NE KADAR?

Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde akaryakıt fiyatlarındaki güncel durum, sürücülerin bütçesini önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 40,30 Türk Lirası iken, Ankara'da bu rakam 41,28 Türk Lirası, İzmir'de ise 41,54 Türk Lirası olarak kaydedildi. Motorin fiyatları da benzer bir seyir izleyerek İstanbul'da 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL ve İzmir'de 42,07 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl içinde benzin fiyatları yüzde 67, motorin fiyatları ise yüzde 83 oranında artış gösterdi. Fiyatlar, coğrafi konum ve satış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

İlgili Haberler
Japonya havalimanındaki market fiyatları gündem oldu. 'Bir tek bizim ülkemizde var bu kazık'
A Milli Takım'a son uyarı. O hareketi yapan yanacak
Netanyahu İsrail ordusunun kararını tanımadı. 'Bu asla olmayacak'
Fatih Altaylı Türkiye'nin nasıl soyulduğunu anlattı
Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı
Elindeki bıçağın üstüne düşüp öldü denilmişti. Akıl almaz ölümün ardından cinayet çıktı
Emekli maaşıyla tosun kesileceğini iddia etti. 'Şükredince her şey olur'
Son Haberler
Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi Video
Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi
İngiltere attı yattı. Flaş Dusan Tadic detayı Spor
İngiltere attı yattı. Flaş Dusan Tadic detayı
Sürücülere kolonya ve şeker ikramıi Video
Sürücülere kolonya ve şeker ikramıi
Hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı: Sahil boş kaldı Video
Hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı: Sahil boş kaldı
Burada güneş doğmuyor: Norveç'in Svalbard Adası gündem oldu Dünya
Burada güneş doğmuyor: Norveç'in Svalbard Adası gündem oldu
Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü Yerel Haberler
Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü