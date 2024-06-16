Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Tarih belli oldu

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; Temmuz ayının başlarında, akaryakıt fiyatlarına yönelik ciddi bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz yılın 16 Temmuz'unda alınan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, akaryakıt üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarları beşer Türk Lirası yükseltilmiş ve altı aylık periyotlarla Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışa paralel olarak artırılması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, asgari ücret ve genel ücret seviyelerine "enflasyonu tetikler" endişesiyle ek zam yapılmamasını savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi, dolaylı vergiler ve harçlarda artış yapma eğilimini sürdürüyor.

YAKLAŞIK 2,5 TL'LİK ZAM YOLDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da 2024 yılı Haziran ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini duyuracak. Ocak-Mayıs döneminde yüzde 17,87 olarak kaydedilen ÜFE artışının, Haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk yarısındaki toplam artış oranını yüzde 21,82'ye çıkarabileceği öngörülüyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, akaryakıt üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde ise 1,93 TL yükselecek.

Geçtiğimiz yıl yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilen Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte, vergi yükü benzinde toplam 2,47 TL, motorinde ise 2,32 TL artış gösterecek. Halihazırda, bir litre benzinde 9,45 TL, motorinde ise 8,86 TL olan maktu ÖTV tutarlarının bu gelişmeler ışığında nasıl etkileneceği merak konusu.

FİYATLAR NE KADAR?

Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde akaryakıt fiyatlarındaki güncel durum, sürücülerin bütçesini önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 40,30 Türk Lirası iken, Ankara'da bu rakam 41,28 Türk Lirası, İzmir'de ise 41,54 Türk Lirası olarak kaydedildi. Motorin fiyatları da benzer bir seyir izleyerek İstanbul'da 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL ve İzmir'de 42,07 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl içinde benzin fiyatları yüzde 67, motorin fiyatları ise yüzde 83 oranında artış gösterdi. Fiyatlar, coğrafi konum ve satış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.