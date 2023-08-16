Benzine bir zam daha: Litre fiyatı 38 TL’ye dayandı

Benzine üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir'de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı.

Seçimlerin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

Benzinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaşmış oldu.

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmazken güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.