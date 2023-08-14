Benzine bu gece yeni zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlara yenisi ekleniyor. Benzine Salı gününden itibaren 1,30 lira ile 1,55 lira arasında zam gelmesi bekleniyor. Üst üste gelen zamlar “Verdiniz oyu yaşıyorsunuz Türkiye yüzyılını” yorumuna neden oldu.

Benzine bu gece yeni zam geliyor

Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

14 MAYIS'TAN ÖNCE BENZİN 19,76, MAZOT 18,58 LİRAYDI

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş, 28 Temmuz'da 1,45 TL, 1 Ağustos'ta 1,07 TL, son olarak 11 Ağustos'ta 1,80 TL'lik zam yapılmıştı. Benzinde de 25 Temmuz'da 2 liralık bir artış olmuştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

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