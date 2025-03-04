Benzine indirim motorine bindirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir bindirim gelmeye devam ediyor. Bugün günün ilk dadikasında saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Motorine ise 7 kuruş zam uygulandı.

1 lira 04 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 24 kuruşa, Ankara'da 45 lira 94 kuruşa, İzmir 46 lira 31 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirim yerine 7 kuruş zamlanan motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46.65 lira, Anadolu Yakası'nda 46 lira 54 kuruşa, Ankara'da 47 lira 36 kuruşa, İzmir'de 47 lira 73 kuruşa satılıyor.

Araç sahipleri duruma isyan ederek "Akaryakıta bir indirim bir bindirim yapıyor. Borsa gibi akaryakıt fiyatlarını takip etmeye başladık. Dünyasının başka ülkelerinde bu kadar sık değişen fiyat uygulaması var mı bilemiyorum" dedi.