Benzine indirimcik yapılacak tarih belli oldu. Bindirim üstüne bindirim yaptılar

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları değişiklik göstermeye devam ederken benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellendi.
Benzine 31 Ağustos Perşembe günü itibariyle 97 kuruş indirim geldiği ifade edildi.
Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmediği ifade edildi.
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
30 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul
Benzin fiyatı: 37,79 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
LPG fiyatı: 16,83 TL
Adana
Benzin fiyatı: 38,83 TL
Motorin fiyatı: 39,84 TL
LPG fiyatı: 16,27 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 38,81 TL
Motorin fiyatı: 39,92 TL
LPG fiyatı: 16,50 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 38,36 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
LPG fiyatı: 16,87 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 39,01 TL
Motorin fiyatı: 39,16 TL
LPG fiyatı: 16,83 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 38,54 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 38,57 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 16,60 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 39,04 TL
Motorin fiyatı: 39,14 TL
LPG fiyatı: 16,34 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 38,48 TL
Motorin fiyatı: 38,70 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 38,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38,49 TL
Motorin fiyatı: 38,64 TL
LPG fiyatı: 16,65 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 38,79 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Kars
Benzin fiyatı: 38,83 TL
Motorin fiyatı: 39,05 TL
LPG fiyatı: 16,75 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 38,62 TL
Motorin fiyatı: 38,75 TL
LPG fiyatı: 16,69 TL
Rize
Benzin fiyatı: 38,65 TL
Motorin fiyatı: 38,85 TL
LPG fiyatı: 17,04 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 38,79 TL
Motorin fiyatı: 38,96 TL
LPG fiyatı: 17,09 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 38,61 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL