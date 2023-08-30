Benzine indirimcik yapılacak tarih belli oldu. Bindirim üstüne bindirim yaptılar

Döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Perşembe günü itibarıyla benzine 97 kuruş indirim yapılacağı açıklandı.

Benzine indirimcik yapılacak tarih belli oldu. Bindirim üstüne bindirim yaptılar

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları değişiklik göstermeye devam ederken benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellendi.

Benzine 31 Ağustos Perşembe günü itibariyle 97 kuruş indirim geldiği ifade edildi.

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmediği ifade edildi.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

9b89c37b1ff2427552913d68f6e3dcf5.jpg

30 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin fiyatı: 37,79 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

Adana

Benzin fiyatı: 38,83 TL

Motorin fiyatı: 39,84 TL

LPG fiyatı: 16,27 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 38,81 TL

Motorin fiyatı: 39,92 TL

LPG fiyatı: 16,50 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 16,87 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 39,01 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 38,54 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 38,57 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 16,60 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 39,14 TL

LPG fiyatı: 16,34 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 38,48 TL

Motorin fiyatı: 38,70 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 38,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,49 TL

Motorin fiyatı: 38,64 TL

LPG fiyatı: 16,65 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 38,79 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Kars

Benzin fiyatı: 38,83 TL

Motorin fiyatı: 39,05 TL

LPG fiyatı: 16,75 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 38,62 TL

Motorin fiyatı: 38,75 TL

LPG fiyatı: 16,69 TL

Rize

Benzin fiyatı: 38,65 TL

Motorin fiyatı: 38,85 TL

LPG fiyatı: 17,04 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 38,79 TL

Motorin fiyatı: 38,96 TL

LPG fiyatı: 17,09 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 38,61 TL

Motorin fiyatı: 38,84 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti Spor
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu Güncel
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti Ekonomi
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor Spor
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor