Benzine minicik bir indirim daha geliyor. Seçimden sonra yüzde 85 zam gelmişti

Benzine dün gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bir kez daha 99 kuruşluk indirim geleceği belirtildi.

Benzine minicik bir indirim daha geliyor. Seçimden sonra yüzde 85 zam gelmişti

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine dün gece gelen 97 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim gelecek.

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,74 TL'ye, Ankara'da 37,34 TL'ye, İzmir'de 37,46 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,89 TL, Ankara'da 38,46 TL, İzmir'de 38,63 TL seviyesinde bulunuyor.

97 KURUŞLUK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerin ardından motorindeki zam oranı yüzde 100'ü aşmıştı. Benzine ise seçimlerden sonra yüzde 85'lik zam geldi.

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