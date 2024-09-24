Benzine yine zam geldi. Litresinin 50 TL olmasına çok az kaldı

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tabelalar bugün bir kez daha değiştiği aktarıldı.

Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruşluk zam yansıdı.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Beklenen zam öncesinde benzinin litre fiyatı İstanbul’da 41,55 TL, Ankara’da 41,90 TL, İzmir’de 42,35 TL’ye alınabiliyordu.

İşte 24 Eylül Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Ankara'da güncel fiyatlar

Benzin fiyatı: 43,07 TL

Motorin fiyatı: 42,19 TL

LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul'da fiyatlar

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin fiyatı: 41,74 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir'de fiyatlar

Benzin fiyatı: 43,55 TL

Motorin fiyatı: 42,71 TL

LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya'da fiyatlar

Benzin fiyatı: 43,92 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 26,80 TL