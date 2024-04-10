Benzine zam kapıda mı? Yaz gelmeden bidonları doldurun

Kaynak: New York Times
Benzine zam kapıda mı? Yaz gelmeden bidonları doldurun
Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu’da süren savaşlar ve arz endişeleri gibi sebeplerle, son haftalarda petrol fiyatları yükselirken, New York Times’a konuşan analistler petrol fiyatlarıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Dünyada meydana gelen çeşitli krizler ve arz endişeleri, petrol fiyatlarının fırlamasına yol açtı. Uluslararası bir gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı, aralık ayının ortalarından beri yüzde 20’den fazla artış gösterirken, Emtia araştırma şirketi Kpler'de analist olan Viktor Katona, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Katona, fiyatlarda yükseliş öngördüklerini ifade etti.

analistler-nytye-degerlendirdi-petrol-fiyatlari-yaz-aylarinda-daha-da-yukselebilir-quay.jpg

Konu hakkında görüş bildiren analistler, yaz aylarında petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısını yaparken, yükselen petrol fiyatlarının, Merkez Bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik çabalarını daha da zor hale getirebileceği ifade edildi.

Üstelik, Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaz aylarında yükselişe geçen benzin fiyatları, kasım ayında önemli bir seçimle karşı karşıya olan Biden yönetimi için çok olumlu olmayacak. Enerji Enformasyon İdaresi'nin aktardığı verilere göre, pompadaki ortalama fiyat, ocak ayının başlarından itibaren galon başına yaklaşık 50 sent arttı ve 3.70 dolar civarına çıktı.

New York Times’a konuşan analistler, insanların tatil için araba ve uçakları daha fazla kullandığı yaz aylarında daha fazla artış görülebileceği konusunda uyardı. OPEC+ bakanlarının, piyasaya ne kadar petrol sürüleceğine karar vermek için Viyana'da bir araya gelecek.

ekran-goruntusu-2024-04-10-163833.png

Son Haberler
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi Spor
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı Gündem
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı Gündem
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama Spor
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti Video
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın Dünya
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün' Video
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün'