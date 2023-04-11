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Benzinli otomobillerin sonu mu geliyor. Yeni kurallar geliyor

ABD Çevre Koruma Dairesi’nin yeni getireceği kurallar sonucunda benzinli ve emisyonlar üreten otomobillerin satışında azalma olabileceği belirtildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:44
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Benzinli otomobiller tarihe karışabilir

Benzinli otomobillerin sonu mu geliyor. Yeni kurallar geliyor
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), elektrikli otomobil satışlarını artırmak için oldukça katı yeni standartlar açıklayacak.

Getirilecek yeni standartların içten yanma motorlu araçların satışını azaltacağı da öne sürüldü.

Kuralların bu hafta gelmesi bekleniyor. Yeni kuralların 2027 ila 2032 model yıllarını kapsaması bekleniyor.

The New York Times tarafından hazırlanan bir rapora göre esasen 2032 yılına kadar ABD'de satıların araçların üçte ikisinin elektrikli olması sağlanacak.

Benzinli araçların “fişi” çekilmeye yakın duruyor.

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