Benzinlikte soyguncu dehşeti. Yer: Adana

Düzenleme: Kaynak: İHA
Benzinlikte soyguncu dehşeti. Yer: Adana

Adana’da bir benzin istasyonuna giren soyguncular havaya ateş açarak “Bu bir soygundur” diye bağıran hırsızlar 20 bin lira ve birkaç paket sigara alarak kaçtı. Polis ekiplerinin yakaladığı hırsızlar kendilerini “Paraya ihtiyacımız” vardı diyerek savundu.

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir benzin istasyonuna giren maskeli hırsızlar, “Bu bir soygundur” diye bağırarak çalışanlardan kasadaki parayı vermelerini istedi. Çalışanlardan birinin ikna çabalarına karşı silahını çıkararak havaya ateş eden bir soyguncu paraları istedi. Benzinliğe giren 2 soyguncu kasadaki 20 bin lira ile birkaç paket sigara alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada üçüncü kişinin ise kapının önünde etrafı gözlediği öğrenildi.

KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR

Çalışanların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, hırsızları saklandıkları evde yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelileri verdiği ifade pes dedirtti. Şüpheliler,” Paraya ihtiyacımız vardı. Plan yapıp soygunu gerçekleştirdik ve parayı da harcadık” diye ifade verdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A., E.İ. ve İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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