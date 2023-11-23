Benzinlikteki hırsızlık anbean kamerada. Silahı çekti yürüyerek geldi kasadan 22 bin lirayı alıp çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir benzin istasyonunda gerçekleşen soygun anbean kameraya yansıdı. Güvenlik kamarası görüntülerinde silahlı soyguncunun rahat tavırları dikkat çekti. Soyguncunun silahla kasaya yönelerek 22 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

KAYNAK: İHA
Benzinlikteki hırsızlık anbean kamerada. Silahı çekti yürüyerek geldi kasadan 22 bin lirayı alıp çıktı

Gaziosmanpaşa’da akaryakıt istasyonuna giren silahlı soyguncu, kasadaki 22 bin lirayla çalışanın üzerindeki bin lirayı gasp ederek taksi ile olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Olay, 19 Kasım Pazar Günü saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, elinde silahla akaryakıt istasyonuna gelen soyguncu rahat tavırlarla kasiyerin olduğu bölüme ilerledi. Elindeki silahla kasiyeri tehdit eden silahlı soyguncu, kasadaki 22 bin lirayı ve akaryakıt istasyon çalışanı E.A’nın üzerindeki bin lirayı gasp ederek olay yerinden taksi ile uzaklaştı.

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Silahlı soyguncunun hırsızlık anındaki rahat tavırları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Akaryakıt istasyonunun soyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda soyguncunu kimliği tespit edildi.

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Kimliği belirlenen soyguncu Y.B. kısa sürede Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde soygunda kullandığı silahla beraber yakalandı. Daha önce yaralama suçu olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “6136 Sayılı Kanununa Muhalefet ve Yağma” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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