Yeni yıl gelmeden benzin ve motorine zam kapıda. Petrol fiyatlarının artışı akaryakıt fiyatlarını vuracak

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 2024 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Peki 12 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin motorin fiyatları…

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeni yıl gelmeden benzin ve motorine zam kapıda. Petrol fiyatlarının artışı akaryakıt fiyatlarını vuracak

Fitch Ratings yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini bildirdi. Bu nedenle Fitch Ratings, 2024 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.

TAHMİNLER 5 DOLAR YÜKSELDİ

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırdığını bildirdi.

PETROL FİYATLARI AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Petrolün fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki Artışların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin: 35,41 TL

Benzin: 32,93 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 39,09 TL

Benzin fiyatı: 33,66 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 33,8 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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