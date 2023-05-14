Berat Albayrak’a sandıkta tutanak tutuldu

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve annesi hakkında tutanak tutuldu.

Berat Albayrak’a sandıkta tutanak tutuldu

İleri Haber’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin usulsüzlükler devam ederken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Ümraniye’de bulunan Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile oy kabinine girdiği öğrenildi.

Berat Albayrak ve annesi Kıymet Albayrak hakkında tutanak tutuldu. Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“Oy verme işlemi sırasında hiçbir bedensel ve ruhsal engeli bulunmamasına rağmen, Kıymet Albayrak isimli seçmen oy kabinine Berat Albayrak ile girmiştir. YSK 135 no’lu genelge 19/2, 19/3, 24. ve 26. Maddelerine aykırı olan söz konusu işleme karşı şikayetlerimizi sunar, hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederiz.”

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