Dolar 20 TL'yi aşınca Berat Albayrak’ın bu sözleri yeniden gündemde. Doları 6 liradan toplayalım 15'ten satarız. Çok beklersiniz

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken Berat Albayrak'ın, "Doları 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Çok beklersiniz.” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dolar 20 TL'yi aşınca Berat Albayrak’ın bu sözleri yeniden gündemde. Doları 6 liradan toplayalım 15'ten satarız. Çok beklersiniz

Editör: Ayşe Memiş

Dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önceki son işlem gününde bankalararası piyasada 20 lira seviyesini aştı.

Dolar/TL, güne 19.96 seviyelerinde başladı. Dolar kuru, perşembe gününü 19,92'den, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden önceki son işlem gününü ise 19,58'den tamamlamıştı.

Türk lirası dolar karşısında hız kaybetmeden erimeye ve değer kaybetmeye devam ederken eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri tekrar gündeme geldi.

Albayrak'ın, "Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz" şeklindeki sözleri sosyal medyada yeniden viral oldu.

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Ancak doları 7 liradan alanlar şu an 20 TL’den satıyor.

Berat Albayrak, 2019'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dolar kuruna ilişkin şunları söylemişti:

"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp, 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. E, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir kâr etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz."

Sosyal medyada gelen tepkiler şöyle:

Çok beklemedik maalesef

7 TL’ den aldım pazartesi 20 TL’ den satacağım. Bilginize.

Çok beklemedik.. Kayınpederin 20 yaptı elhamdülillah!

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