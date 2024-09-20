Berat Albayrak'a yakın gazete Mehmet Şimşek'e savaş açtı. Muhalefet bile böyle yapmadı

AKP’nin son seçimlerin ardından ekonominin dümenine koyduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu defa kendi cephesinden dost ateşine maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen Sabah Gazetesi’nde yazılan köşe yazısı dikkatleri üzerine topladı.

Eski bakan ve Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Turkuaz medyada yer alan Sabah gazetesinde, ünlü ekonomi yazarı Dilek Güngör’ün bugün yazdığı “Aman testi kırılmasın…” başlıklı köşe yazısı, Mehmet Şimşek’in politikalarını yerden yere vurdu.

Öyle ki bu ifadeleri muhalefet dahi bugüne kadar kullanmamıştı.

“OTOMOTİV PİYASASI DÜŞTÜ, İMALAT AZALIYOR, İNŞAAT İÇ AÇICI DEĞİL, İFLAS, KONKORDATO, İŞSİZLİK KAÇINILMAZ”

Güngör, yazısında Şimşek ve Merkez Bankasının uyguladığı politikalar sonucunda felaketlerin üst üste geleceğini ve ekonomide öncü durgunluk sinyallerinin şimdiden geldiğini belirtti:

Fed'in hemen arkasından dün de bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı oldu. Fed marj açsa da TCMB politikasını değiştirmedi. Faizi yüzde 50'de bıraktı. Karar metnine de "para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak" notu düştü. Tabii, bu ifade ağustos metninde "Para politikası duruşu sıkılaştırılacak" cümlesine göre kimi ekonomistler tarafından yumuşama sinyali olarak görüldü. Bana göre, TCMB'nin açıklamasında para politikasına sıkılaştırma referansı yok ama faizleri düşürmeye başlayacağına dair bir izlenim de bulunmuyor. Doğruluğunu yanlışlığını bir kenara bırakalım, 2025'e kadar bir indirim yapacağını sanmıyorum. *** Peki tablo kötüleşirse… Öyle ya… Şimdiden öncü durgunluk sinyalleri geliyor. Sıkı para politikasının ekonomideki soğuma etkisi kendini talepten çok üretim ayağında gösterdi. Otomotiv piyasasında sert düşüş var. İmalat sanayisinde üretim dört aydır azalıyor. Keza inşaat sektöründe de durum pek iç açıcı değil… Makine ve teçhizat yatırımlarında daralma var. İhracat pazarları hareketli olsa da kura bağlı dış pazar fiyatlamasında dolayısıyla da siparişlerde sıkıntı yaşayan sektörler var. Önümüzdeki süreçte reel sektörde iflas, konkordato, kapanan şirket sayılarının yükselmesi durumunda işsizliğin artması kaçınılmaz. Velhasıl, bu ortamda krediye ulaşılabilirliğin hem maliyet hem de miktar yönünden zorlaşması reel sektörü daha da çıkmaza sürükleyebilir. Geçen de yazdım. Enflasyonda düşüş trendinin devamını görmek isteyen Merkez Bankası faiz indirimlerini başlatmayabilir. Ama ekonomide sert duruşa engel olunabilir.”

MEHMET ŞİMŞEK’E SAVAŞ MI AÇILDI?

Hazine ve Maliye eski Bakanı ve aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın kardeşi Turkuaz Medyanın sahibi. Sabah Gazetesi de Turkuaz Medya’ya bağlı olan bir gazete. Albayrakların sahip olduğu gazetede Şimşek ve politikasına yönelik kullanılan ifadeler sonrasında Albayrakların, Mehmet Şimşek’e savaş açtığı yorumları yapıldı.