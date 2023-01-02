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Berber fiyatlarına yeni yıl zammı

Orhangazi’de faaliyet gösteren erkek kuaförleri ve berberler, yeni yıl ile birlikte tüm tarifelere zam yaptı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:08
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Berber fiyatlarına yeni yıl zammı

Berber fiyatlarına yeni yıl zammı
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Buna göre saç tıraşı 70 TL, sakal tıraşı ise 40 TL olarak belirlendi.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni yıl ile birlikte erkek berberleri ve kuaförlerin tıraş fiyatlarına zam talebini onayladı.

Buna göre daha önce 50 TL olan saç tıraşı 70 TL, daha önce 30 TL olan sakal tıraşı ise 40 TL’ye yükseltildi.

Yeni fiyatlara göre sakal çevirme 40 TL’ye, çocuk tıraşı 40 TL’den 50 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifeye göre fön 20 TL’den 30 TL’ye, saç boyama 250 TL’den 300 TL’ye, ağda 20 TL’den 30 TL’ye, maske 20 TL’den 30 TL’ye, saç yıkama 20 TL’den 30 TL’ye ve damat tıraşı ise 500 TL olarak belirlendi.

Erkek berberlerinde yeni tarife hafta başı itibarıyla uygulanmaya başlandı.

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